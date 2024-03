На румынско-украинской границе задержан автобус с уклонистами от мобилизации в ВСУ

Пограничники Украины на украинско-румынской границе остановили автобус с 34 жителями Незалежной, пытавшимися миновать мобилизации в ВСУ, передаёт RT, ссылаясь на Telegram-канал "СТРАНА.ua".

