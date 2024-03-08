На румынско-украинской границе задержан автобус с уклонистами от мобилизации в ВСУ

На Украине у границы с Румынией задержали автобус с 34 уклонистами

Пограничники Украины на украинско-румынской границе остановили автобус с 34 жителями Незалежной, пытавшимися миновать мобилизации в ВСУ, передаёт RT, ссылаясь на Telegram-канал "СТРАНА.ua".

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Мужчины заплатили по 10 000 долларов, чтобы выехать за границу таким образом. Организатор тоже задержан", — содержится в источнике.

Водитель автобуса тоже арестован. Ему светит от трех до пяти лет лишения свободы за попытку вывоза подлежащих мобилизации украинцев за пределы государства. Однако предполагается, что такое наказание не спасёт организатора этой схемы и его "клиентов" от последующей мобилизации на фронт.

До этого командиром 118-й бригады ТРО Анатолием Стуженко было сделано предложение стрелять по коленям тем, кто собирается незаконно уехать из страны с целью уклонения от мобилизации. СБУ регулярно выявляет схемы, помогающие украинцам выехать из страны.

Мобилизация уже спровоцировала многочисленные скандалы и обострила противоречия в обществе. Пока военкомы проводят рейды и часто применяют силу, депутаты и чиновники вывозят за границу своих чад призывного возраста.