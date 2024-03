Пленный боец рассказал о надежде украинских военных на перемирие после прихода Сырского

Пленный боец ВСУ Александр Гуприн рассказал журналистам РИА Новости о том, что украинские солдаты надеялись на перемирие после прихода главкома Александра Сырского.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International