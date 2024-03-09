Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые США назвали естественной природу происхождения островов на озерах Титана
Актёры, которые ответили отказом на предложение сняться в известном фильме
Что будет, если сбить собаку на дороге
Проводница раскрыла способ приобретения всех мест в купе на российских поездах по более выгодной цене
Как бороться с водой в бензобаке: советы от эксперта автосервиса
Почему горчат огурцы?
Live Science: под обычной парковкой в Иерусалиме обнаружен древний ров
Самые популярные туристические маршруты России
Стало известно о причинах, почему волосы не растут ниже определенной длины и ломаются
Пленный боец рассказал о надежде украинских военных на перемирие после прихода Сырского

Украинский военнопленный Гуприн: в ВС Украины от прихода главкома Сырского ждали перемирия

1:15
Силовые структуры » Военные новости

Пленный боец ВСУ Александр Гуприн рассказал журналистам РИА Новости о том, что украинские солдаты надеялись на перемирие после прихода главкома Александра Сырского.

Украинский военнопленный Гуприн: в ВС Украины от прихода главкома Сырского ждали перемирия
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Думали, что Сырский придёт, Сырский что-то сделает, хотя бы как-то… Ну, уладит что-то. Может, с Зеленским договорится", — сказал Гуприн.

По его словам, такие надежды появились не в последнюю очередь в связи с тем, что вновь назначенный главком родом из Советского Союза, где и проходил обучение. Среди солдат ходили слухи о том, что с приходом нового главкома ситуация на линии фронта изменится и наступит мирное урегулирование конфликта. На Залужного, по словам бойца, никаких надежд не возлагали, он считался в ВСУ жестким командующим, посылающим людей в "мясные штурмы". Такие надежды не возлагаются и на Зеленского, так как "он не хочет мирных переговоров".

Эти надежды кажутся странными на фоне того, что ранее Сырский получил такие прозвища, как Мясник и Генерал 200 из-за больших потерь в рядах ВСУ.

Ранее глава киевской хунты заявил, что новому главкому ВСУ Сырскому дан карт-бланш на любые кадровые перестановки в армии.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
3 лучших упражнения от обвисшего живота. Помогают всем

Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.

Как убрать висячий живот
Самая верная собака
Верность — второе имя: названы самые преданные собаки, которые никогда не признают нового хозяина
Простой торт из печенья с черносливом: без выпечки, с приготовлением справится и ребёнок
Земля пухом: владельцам рассказали, как правильно похоронить своего домашнего питомца
Бои за посёлок Работино и Вербовое. Киев насильно вывозит людей из прифронтовых сёл Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова
Сводка с фронта: выживших в Авдеевке националистов бросили погибать в Терны
Продолжается противостояние телеканала НТВ и Ксении Собчак. В этот раз журналистка перешла к прямым оскорблениям
Эти цветы обожают тень: украсят тёмные уголки сада, хорошо растут под кронами деревьев
Эти цветы обожают тень: украсят тёмные уголки сада, хорошо растут под кронами деревьев
Последние материалы
Украинский военнопленный Гуприн: в ВС Украины от прихода главкома Сырского ждали перемирия
Проводница раскрыла способ приобретения всех мест в купе на российских поездах по более выгодной цене
Как бороться с водой в бензобаке: советы от эксперта автосервиса
Почему горчат огурцы?
Live Science: под обычной парковкой в Иерусалиме обнаружен древний ров
Стало известно о причинах, почему волосы не растут ниже определенной длины и ломаются
Самые популярные туристические маршруты России
Домохозяйкам подсказали рецепт самодельных ароматизаторов для унитаза
Бои за посёлок Работино и Вербовое. Киев насильно вывозит людей из прифронтовых сёл
Карамельно-банановый торт: восхитительный десерт для выходного дня
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников