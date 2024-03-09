Пленный боец ВСУ Александр Гуприн рассказал журналистам РИА Новости о том, что украинские солдаты надеялись на перемирие после прихода главкома Александра Сырского.
"Думали, что Сырский придёт, Сырский что-то сделает, хотя бы как-то… Ну, уладит что-то. Может, с Зеленским договорится", — сказал Гуприн.
По его словам, такие надежды появились не в последнюю очередь в связи с тем, что вновь назначенный главком родом из Советского Союза, где и проходил обучение. Среди солдат ходили слухи о том, что с приходом нового главкома ситуация на линии фронта изменится и наступит мирное урегулирование конфликта. На Залужного, по словам бойца, никаких надежд не возлагали, он считался в ВСУ жестким командующим, посылающим людей в "мясные штурмы". Такие надежды не возлагаются и на Зеленского, так как "он не хочет мирных переговоров".
Эти надежды кажутся странными на фоне того, что ранее Сырский получил такие прозвища, как Мясник и Генерал 200 из-за больших потерь в рядах ВСУ.
Ранее глава киевской хунты заявил, что новому главкому ВСУ Сырскому дан карт-бланш на любые кадровые перестановки в армии.
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