ВС РФ уничтожили два западных ЗРК Patriot под ДНР

В районе Покровского уничтожено два ЗРК Patriot

ВС РФ поразили две ЗРК Patriot в ДНР.

Фото: https://www.militarytoday.com/missiles/patriot_pac2_images.htm

"Был произведен анализ видео объективного контроля, пришли к выводу, что на кадрах не только С-300, как утверждали ранее, две из трех уничтоженных машин — это ЗРК Patriot", — сообщил источник.

Минобороны выложило видео с результатом прилета ракеты "Искандер-М" по технике ВСУ. Согласно данным министерства, при ударе была уничтожена ЗРС С-300. Уничтожение произошло в районе Покровска Донецкой Народной Республики.

Спустя некоторое время РИА Новости поделились кадрами, на которых виден результат проведенной ракетной атаки ВС РФ, на которых запечатлено три системы ПВО.

Крайний раз ЗРК Patriot был уничтожен в конце февраля. Тогдашняя атака поразила пусковую установку, тягач, боекомплект техники и транспортно-заряжающая машина.