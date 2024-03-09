Минобороны сообщило, что у Покровска ДНР ударом "Искандера" уничтожены три американских комплекса Patriot и западные специалисты

В районе Покровска ДНР ракетой ОТРК "Искандер", предварительно, уничтожены три пусковые установки американского зенитного ракетного комплекса Patriot, сообщило ТАСС со ссылкой на силовые структуры России.
"При помощи ОТРК "Искандер", предварительно, уничтожены три пусковые установки американского ЗРК Patriot у Покровска", - рассказали в ведомстве.
Сообщается, что в результате удара также были уничтожены западные специалисты-наемники, входившие в расчеты зенитных ракетных комплексов.
Ранее 9 марта Минобороны РФ опубликовало видео прилета ракеты комплекса "Искандер-М" в военную технику ВСУ у Покровска. По предыдущим данным ведомства, ударом были уничтожены две ЗРК Patriot и зенитная ракетная система (ЗРС) С-300.
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