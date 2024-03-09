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Минобороны сообщило, что у Покровска ДНР ударом "Искандера" уничтожены три американских комплекса Patriot и западные специалисты

"Искандер" уничтожил три пусковые установки американского ЗРК Patriot в районе Покровска

Силовые структуры

В районе Покровска ДНР ракетой ОТРК "Искандер", предварительно, уничтожены три пусковые установки американского зенитного ракетного комплекса Patriot, сообщило ТАСС со ссылкой на силовые структуры России.

"Искандер" уничтожил три пусковые установки американского ЗРК Patriot в районе Покровска
Фото: минобороны.рф by Алексей Иванов is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"При помощи ОТРК "Искандер", предварительно, уничтожены три пусковые установки американского ЗРК Patriot у Покровска", - рассказали в ведомстве.

Сообщается, что в результате удара также были уничтожены западные специалисты-наемники, входившие в расчеты зенитных ракетных комплексов. 

Ранее 9 марта Минобороны РФ опубликовало видео прилета ракеты комплекса "Искандер-М" в военную технику ВСУ у Покровска. По предыдущим данным ведомства, ударом были уничтожены две ЗРК Patriot и зенитная ракетная система (ЗРС) С-300.

Тем временем украинские военные не могут найти применение словенским гибридным танкам M-55S.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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