Минобороны сообщило, что у Покровска ДНР ударом "Искандера" уничтожены три американских комплекса Patriot и западные специалисты

В районе Покровска ДНР ракетой ОТРК "Искандер", предварительно, уничтожены три пусковые установки американского зенитного ракетного комплекса Patriot, сообщило ТАСС со ссылкой на силовые структуры России.

Фото: минобороны.рф by Алексей Иванов is licensed under Creative Commons Attribution 4.0