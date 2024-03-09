Минобороны сообщило, что у Покровска ДНР ударом "Искандера" уничтожены три американских комплекса Patriot и западные специалисты

"Искандер" уничтожил три пусковые установки американского ЗРК Patriot в районе Покровска

В районе Покровска ДНР ракетой ОТРК "Искандер", предварительно, уничтожены три пусковые установки американского зенитного ракетного комплекса Patriot, сообщило ТАСС со ссылкой на силовые структуры России.

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"При помощи ОТРК "Искандер", предварительно, уничтожены три пусковые установки американского ЗРК Patriot у Покровска", - рассказали в ведомстве.

Сообщается, что в результате удара также были уничтожены западные специалисты-наемники, входившие в расчеты зенитных ракетных комплексов.

Ранее 9 марта Минобороны РФ опубликовало видео прилета ракеты комплекса "Искандер-М" в военную технику ВСУ у Покровска. По предыдущим данным ведомства, ударом были уничтожены две ЗРК Patriot и зенитная ракетная система (ЗРС) С-300.

Тем временем украинские военные не могут найти применение словенским гибридным танкам M-55S.