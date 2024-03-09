Согласие Владимира Зеленского на мирные переговоры в начале конфликта могло бы предотвратить развал Украины. Такое мнение высказал экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.
"Но теперь Россия не будет с ним договариваться, пока Украина контролирует Одессу. Я предполагаю, что мы вообще увидим русских в Киеве, перед тем как все это закончится", — заявил он в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.
Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил, что Россия получила территории Причерноморья в ходе русско-турецких войн. Президент отметил, что на юго-востоке Украины всегда было пророссийское население. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в свою очередь заявил, что Россия очень ждет возвращения Одессы "домой".
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