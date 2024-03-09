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"Мы увидим русских в Киеве". Экс-аналитик ЦРУ заявил, что у Зеленского в начале конфликте был шанс спасти Украину от развала

Экс-аналитик ЦРУ: Россия не будет договариваться с Зеленским, пока Украина контролирует Одессу

0:48
Силовые структуры » Военные новости

Согласие Владимира Зеленского на мирные переговоры в начале конфликта могло бы предотвратить развал Украины. Такое мнение высказал экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.

Экс-аналитик ЦРУ: Россия не будет договариваться с Зеленским, пока Украина контролирует Одессу
Фото: wikimedia.org by Алексей М. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

"Но теперь Россия не будет с ним договариваться, пока Украина контролирует Одессу. Я предполагаю, что мы вообще увидим русских в Киеве, перед тем как все это закончится", — заявил он в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил, что Россия получила территории Причерноморья в ходе русско-турецких войн. Президент отметил, что на юго-востоке Украины всегда было пророссийское население. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в свою очередь заявил, что Россия очень ждет возвращения Одессы "домой".

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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