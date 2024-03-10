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Украина обсуждает с Японией и Канадой новую финансовую помощь

FT: Украина ведет переговоры с Японией и Канадой о финансовой помощи

1:03
Силовые структуры » Военные новости

Председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа рассказала, что сейчас Украина пытается договориться с Японией и Канадой о предоставлении дополнительной финансовой поддержки. Связано это с тем, что американский конгресс пока не одобряет помощь Киеву. Об этом сообщает газета Financial Times.

FT: Украина ведет переговоры с Японией и Канадой о финансовой помощи
Фото: flickr.com by Vladimir Yaitskiy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Правительство ведет переговоры о дополнительной бюджетной поддержке с другими странами G7, особенно с Японией и Канадой. Мы также рассматриваем возможность значительного сокращения невоенных расходов и повышения налогов", — заявила газете Пидласа.

Украинский председатель добавила, что по первоначальному плану Украины предполагалось, что новая поддержка от Европейского союза и Соединенных Штатов Америки будет поступать уже с января.

Из-за задержек в сфере финансовой помощи Киеву пришлось разрабатывать и план "В", и план "С". Кроме того, высокопоставленный чиновник из Украины, которые пожелал остаться анонимным, заявил, что в следующем году ситуация может повториться.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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