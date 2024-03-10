Названа главная причина заявлений об отправке войск НАТО на Украину

DE: в Европе хотят отправить войска на Украину из-за отсутствия помощи США

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Шотландский профессор Филлипс О'Брайен сделал заявление, что европейские политики говорят о возможности отправки войск НАТО на украинскую территорию из-за того, что Соединенные Штаты Америки не помогают Киеву финансами и вооружением. Об этом сообщает британское издание Daily Express.

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"На самом деле, сейчас этот вопрос встал более остро, так как США отступили и перестали помогать. Теперь Европа столкнулась с ужасной дилеммой: смотреть, как на Украине заканчиваются боеприпасы, или помочь Украине напрямую", — отметил он.

В издании также говорится, что если Североатлантический альянс отправит свои войска на Украину, то неизбежен прямой военный конфликт с Россией. А это в свою очередь может привести к глобальному конфликту с участием многих стран, а также к применению ядерного оружия.