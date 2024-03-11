Практически каждый человек может заниматься йогой, так как это не просто спортивная дисциплина, а особая практика, направленная на улучшение здоровья. Возраст здесь не является преградой, и даже беременные женщины могут присоединиться к занятиям йогой, хотя с ограничениями. Беспокоиться о своей гибкости и пластичности не стоит, ведь йога разработана для развития этих аспектов физической формы, пишет goldsgym.ru.
Однако следует учесть, что у йоги, подобно любому виду физической активности, существуют противопоказания. Поэтому рекомендуется проконсультироваться со специалистом перед началом самостоятельных занятий йогой, особенно в следующих случаях:
В этих случаях рекомендуется получить медицинскую консультацию и индивидуальные рекомендации по занятиям йогой. Только так можно адаптировать практику под собственные потребности и состояние здоровья.
Музыкальный критик Артур Гаспарян уверен, что слова Аллы Пугачёвой о Стасе Михайлове переживут века и станут классикой, наравне со строками из произведений Александра Пушкина.