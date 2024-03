Всем ли людям подходят занятия йогой?

Практически каждый человек может заниматься йогой, так как это не просто спортивная дисциплина, а особая практика, направленная на улучшение здоровья. Возраст здесь не является преградой, и даже беременные женщины могут присоединиться к занятиям йогой, хотя с ограничениями. Беспокоиться о своей гибкости и пластичности не стоит, ведь йога разработана для развития этих аспектов физической формы, пишет goldsgym.ru.

