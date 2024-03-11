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Всем ли людям подходят занятия йогой?

Как понять, подойдут ли вам занятия йогой, если вы никогда не занимались?

1:12
Силовые структуры

Практически каждый человек может заниматься йогой, так как это не просто спортивная дисциплина, а особая практика, направленная на улучшение здоровья. Возраст здесь не является преградой, и даже беременные женщины могут присоединиться к занятиям йогой, хотя с ограничениями. Беспокоиться о своей гибкости и пластичности не стоит, ведь йога разработана для развития этих аспектов физической формы, пишет goldsgym.ru.

Как понять, подойдут ли вам занятия йогой, если вы никогда не занимались?
Фото: Own work by Iveto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Однако следует учесть, что у йоги, подобно любому виду физической активности, существуют противопоказания. Поэтому рекомендуется проконсультироваться со специалистом перед началом самостоятельных занятий йогой, особенно в следующих случаях:

  1. При наличии психических расстройств.
  2. При обострении заболеваний внутренних органов.
  3. При сердечных проблемах или заболеваниях суставов.
  4. При простудных заболеваниях или повышенной температуре.
  5. После операций.
  6. При онкологических заболеваниях.

В этих случаях рекомендуется получить медицинскую консультацию и индивидуальные рекомендации по занятиям йогой. Только так можно адаптировать практику под собственные потребности и состояние здоровья.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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