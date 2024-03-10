Командующий Северным флотом стал врио командующего ВМФ России

Назначен новый команующий ВМФ России

Назначен новый командующий Военно-морским флотом России. Вместо адмирала Николая Евменова врио командующего ВМФ России назначен адмирал Александр Моисеев, занимавший должность командующего Северным флотом. Об этом сообщает петербургское издание "Фонтанка".

Фото: Вадим Савицкий

О смене командования в ВМФ официально ещё не объявлено, но источники в командовании флотом, в частности, адмирал Владимир Комоедов, говорят об этом, как о деле решённом.

Адмирал Николай Евменов занимал должность главкома ВМФ России с 2019 года. Адмирал Александр Моисеев - герой России, командующий Северным флотом с 2019 года. Причины смены командного состава флота могут быть связаны с рядом неудач в ходе СВО, когда украинские безэкипажные катера при поддержке БПЛА нанесли ощутимые потери в составе Черноморского флота России.