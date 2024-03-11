В Калуге студент-исламист планировал поджечь или взорвать районный суд по религиозным мотивам

Mash: Студента задержали за попытку теракта в Калуге по заданию радикальных исламистов

В Калуге правоохранительные органы задержали студента за попытку теракта. Он планировал взорвать районный суд по заданию исламских боевиков, сообщает Mash.

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19-летний Данила С. учится на третьем курсе калужского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I. Год назад молодой человек принял ислам, а в феврале этого года начал изготавливать самодельное взрывное устройство прямо в комнате общежития. Задержанный признался, что планировал поджечь или взорвать Калужский районный суд по религиозным мотивам.

При обыске в смартфоне задержанного обнаружили несколько бутылок ацетона, аммиачной селитры и электролита, спичечный коробок с готовой зажигательной смесью и переписку с куратором.

Как выяснили оперативники позже, Данилу завербовали радикальные исламисты. Против студента возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на теракт" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ".

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