В Калуге студент-исламист планировал поджечь или взорвать районный суд по религиозным мотивам

В Калуге правоохранительные органы задержали студента за попытку теракта. Он планировал взорвать районный суд по заданию исламских боевиков, сообщает Mash.

Фото: freepik.com by rawpixel.com is licensed under public domain