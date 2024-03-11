Эксперт объяснил, с чем связаны трудности с заменой уничтоженных у ВСУ комплексов Patriot

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Матвийчук: трудности замены уничтоженных Patriot связаны с долгой доставкой

Силовые структуры » Военные новости

Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что главная сложность в замене американских ЗРК Patriot состоит в том, что их трудно передать украинской армии. Об этом сообщает издание "Лента.ру".

Матвийчук: трудности замены уничтоженных Patriot связаны с долгой доставкой
Фото: Openverse by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0

"Patriot — это очень громоздкая система. Ее очень проблематично доставить на Украину, это нужно будет вести через всю Европу. Американцы имеют их ограниченное количество, и производство они прекратили", — сказал полковник.

Эксперт отметил, что США производили эти комплексы в основном для себя, поэтому для продажи их практически нет. Потеря Patriot для Украины является невосполнимой, если только ей не удастся договориться с Польшей, чтобы она поставила комплексы из своего резерва. Варшава в свое время приобрела несколько батарей Patriot у Америки.

Таким образом, для замены ЗРК Patriot на Украине могут понадобиться не только месяцы, но даже и годы.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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