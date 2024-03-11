Эксперт объяснил, с чем связаны трудности с заменой уничтоженных у ВСУ комплексов Patriot

Матвийчук: трудности замены уничтоженных Patriot связаны с долгой доставкой

Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что главная сложность в замене американских ЗРК Patriot состоит в том, что их трудно передать украинской армии. Об этом сообщает издание "Лента.ру".

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"Patriot — это очень громоздкая система. Ее очень проблематично доставить на Украину, это нужно будет вести через всю Европу. Американцы имеют их ограниченное количество, и производство они прекратили", — сказал полковник.

Эксперт отметил, что США производили эти комплексы в основном для себя, поэтому для продажи их практически нет. Потеря Patriot для Украины является невосполнимой, если только ей не удастся договориться с Польшей, чтобы она поставила комплексы из своего резерва. Варшава в свое время приобрела несколько батарей Patriot у Америки.

Таким образом, для замены ЗРК Patriot на Украине могут понадобиться не только месяцы, но даже и годы.