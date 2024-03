Эксперт объяснил, с чем связаны трудности с заменой уничтоженных у ВСУ комплексов Patriot

Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что главная сложность в замене американских ЗРК Patriot состоит в том, что их трудно передать украинской армии. Об этом сообщает издание "Лента.ру".

Фото: Openverse by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0