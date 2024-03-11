Эксперт сообщил, каково будет влияние Taurus на ход боевых действий

Сивков: поставки ракет Taurus ВСУ не окажут существенного влияния

Военный эксперт Константин Сивков рассказал, что если ракеты Taurus будут поставлены на украинскую территорию, то это не окажет особого влияния на ход боевых действий.