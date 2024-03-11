Свержение Зеленского обсуждают украинские военные

Представитель российских силовых структур рассказал РИА Новости о том, что солдаты и командиры элитных подразделений ВСУ хотят свергнуть с должности Владимира Зеленского, так как не довольны изменениями в военном руководстве Украины.
По словам источника, специалистам открыт доступ к закрытому Telegram-каналу "ParaBelum", где переписываются солдаты элиты ВСУ.
"Наши специалисты получили доступ к ресурсу, где общаются представители разных элитных подразделений противника, таких как морская пехота, спецназ, разведка, спецподразделения СБУ и националистических батальонов", — рассказал источник.
По его словам, в чате есть высококвалифицированные бойцы, недовольные сменой командования. Причем, они совершенно серьезно говорят о различных вариантах свержения правительства и командования армией.
Стало понятно чем конкретно недовольны военные. Им не понравилось назначение нового главкома ВСУ Александра Сырского. Его месяц назад поставили на должность Валерия Залужного.
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