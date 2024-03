Свержение Зеленского обсуждают украинские военные

Представитель российских силовых структур рассказал РИА Новости о том, что солдаты и командиры элитных подразделений ВСУ хотят свергнуть с должности Владимира Зеленского, так как не довольны изменениями в военном руководстве Украины.

По словам источника, специалистам открыт доступ к закрытому Telegram-каналу "ParaBelum", где переписываются солдаты элиты ВСУ.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication