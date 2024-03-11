Российские пограничники сорвали попытку украинской ДРГ прорваться через границу в районе Новой Таволжанки Белгородской области

Российские пограничники сорвали попытку украинских диверсантов прорваться через границу в районе Новой Таволжанки Белгородской области, сообщает Mash.
По данным источника, утром 11 марта украинская ДРГ в количестве примерно 15 человек, вооруженная автоматами М4, комплектами боеприпасов, гранатами и взрывчаткой по типу С4, решила пересечь границу, но были встречены огнем российских пограничников.
Предварительно, минимум пять боевиков ликвидированы, остальные отброшены назад на территорию Украины.
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