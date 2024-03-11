Российские пограничники сорвали попытку украинской ДРГ прорваться через границу в районе Новой Таволжанки Белгородской области

Mash: Украинская ДРГ попыталась прорваться через границу в Белгородской области.

Российские пограничники сорвали попытку украинских диверсантов прорваться через границу в районе Новой Таволжанки Белгородской области, сообщает Mash.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По данным источника, утром 11 марта украинская ДРГ в количестве примерно 15 человек, вооруженная автоматами М4, комплектами боеприпасов, гранатами и взрывчаткой по типу С4, решила пересечь границу, но были встречены огнем российских пограничников.

Предварительно, минимум пять боевиков ликвидированы, остальные отброшены назад на территорию Украины.

Ранее американское издание American Conservative посоветовало западным странам урегулировать конфликт на Украине мирным путем.