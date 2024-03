Российские пограничники сорвали попытку украинской ДРГ прорваться через границу в районе Новой Таволжанки Белгородской области

Российские пограничники сорвали попытку украинских диверсантов прорваться через границу в районе Новой Таволжанки Белгородской области, сообщает Mash.

