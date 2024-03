Британский наёмник покончил с собой по возвращении с Украины

Британский "солдат удачи" Гарри Грегг, участвовавший в боевых действиях на стороне защитников киевского режима, покончил с собой, как только приехал домой, передаёт "ОСН", ссылаясь на издание The Telegraph.

Фото: dvidshub.net by Gertrud Zach is licensed under public domain in the United States