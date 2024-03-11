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Британский наёмник покончил с собой по возвращении с Украины

The Telegraph: наёмника из Британии Гарри Грегга нашли мёртвым после поездки на Украину

Силовые структуры » Военные новости

Британский "солдат удачи" Гарри Грегг, участвовавший в боевых действиях на стороне защитников киевского режима, покончил с собой, как только приехал домой, передаёт "ОСН", ссылаясь на издание The Telegraph.

The Telegraph: наёмника из Британии Гарри Грегга нашли мёртвым после поездки на Украину
Фото: dvidshub.net by Gertrud Zach is licensed under public domain in the United States

Оказывается 26-летний молодой человек свёл счёты с жизнью на следующий день после своего дня рождения в декабре 2023 года, но информация об этом стала известна только вчера. Мать наёмника также сказала, что после участия в боевых действиях у него диагностировали ПТСР, но семье "не удалось оказать ему необходимую помощь".

Британец отправился в Незалежную воевать на стороне украинской армии после призыва бывшего премьер-министра страны Лиз Трасс помочь "бороться за демократию". Гарри решил, что украинцам нужно помочь. Также он пытался таким образом компенсировать совершенные ранее "несколько нехороших поступков". Боевик воевал в окопах и неоднократно был свидетелем гибели своих боевых товарищей.

В заключении судмедэксперта написано, что Грегг покончил с собой, но его "намерение осталось нераскрытым".

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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