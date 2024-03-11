Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Указ о выплате при гибели гражданского персонала ВС России подписал Путин
Путин подписал указ о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве
Финансист Иван Докшин рассказал, куда лучше инвестировать накопленное
Наталия Орейро приедет в Москву ради съёмок с Асмус и Охлобыстиным
На Украине хотят освободить от мобилизации богатых граждан
Daily Beast: военные ВСУ в Купянске сообщили о страхе перед местными жителями
Автоэксперт Ревин объяснил, почему в марте нужно заменить масло в двигателе
Экс-полковник СБУ Стариков: ВС России могут за несколько минут нанести авиаудар по ВСУ
Он тоже вошел "не в ту дверь" : еще одного блогера после "голой вечеринки" оштрафовали
В Украине шокированы переменами в ВС России

Стариков: ВС РФ в разы сократили время для ответных ударов

0:57
Силовые структуры » Военные новости

Экс-полковник СБУ в отставке Олег Стариков прокомментировал работу российской армии на украинской территории и потери американских ЗРК Patriot.

Стариков: ВС РФ в разы сократили время для ответных ударов
Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По его словам, Вооруженные силы России могут осуществить авиаудар по украинским позициям за несколько минут.

"Сейчас они, по всей видимости, построили современный разведывательно-ударный комплекс, связали это все в рамках сетецентрической войны, и как только получили разведданные, тут же информация пошла наверх, и тут же ввели полетное задание, и сразу же прилетело. То есть, минута-две-три прошло", — указал он.

Стариков отметил, что российская сторона теперь может наносить удары моментально после обнаружения целей ВСУ. Он добавил, что военная мощь российской армии стала еще больше.

Поэтому ситуация для украинской армии будет становиться все сложнее. Она не сможет справляться с российскими самолетами и бомбардировщиками.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Музыкальный критик Артур Гаспарян заявил, что слова Пугачёвой войдут в историю

Музыкальный критик Артур Гаспарян уверен, что слова Аллы Пугачёвой о Стасе Михайлове переживут века и станут классикой, наравне со строками из произведений Александра Пушкина.

Артур Гаспарян заявил, что слова Аллы Пугачёвой станут крылатыми
Татьяна Буланова опубликовала фото младшего сына
Певица Татьяна Буланова показала 17-летнего сына-красавца от футболиста Радимова: краш
Наконец-то достали на поверхность: немецким археологам удалось обнаружить вторую половину статуи фараона Рамзеса II в спальном районе Каира
Толстянка будет радовать толстым стволом, если соблюдать эти правила ухода
В Госдуме РФ предложили отменить обязательную сдачу ЕГЭ Дмитрий Плотников BI: Россия успешно использовала свой козырь, удвоив доходы от энергоресурсов Олег Артюков В США объяснили развертывание последней эскадрильи истребителей F-4E Южной Кореей Петр Ермилин
Наконец-то это стало возможным: российские ученые впервые проведут всестороннее исследование акватории Азовского моря
Стало известно, кто стоит за исключением Кристины Орбакайте из концерта? Алла Пугачёва тут не при чем
Выяснилось, как не повредить коробку автомат при буксировке авто
Выяснилось, как не повредить коробку автомат при буксировке авто
Последние материалы
Турецкая валюта лира обновила исторический минимум
Топ-менеджера банка "Россия" задержали за подкуп
Выжила после падения с высоты 16-ого этажа
СВР: США готовятся к проведению кибератак в день голосования
Захарова: за всеми переворотами на Украине стоят страны НАТО
Рядовой Владимир Чечетов поделился своим опытом участия в СВО
Мишустин: число людей, обратившихся за помощью постоянно растет
В ВС Украины объяснили выдачу повесток инвалидам необходимостью уточнения данных
Сенатор Джабаров раскритиковал планы Украины по якобы серьезной операции в Крыму
Эксперты Coinbase назвали факторы, которые способны ограничить рост цены биткоина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников