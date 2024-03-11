В Украине шокированы переменами в ВС России

Экс-полковник СБУ в отставке Олег Стариков прокомментировал работу российской армии на украинской территории и потери американских ЗРК Patriot.
По его словам, Вооруженные силы России могут осуществить авиаудар по украинским позициям за несколько минут.
"Сейчас они, по всей видимости, построили современный разведывательно-ударный комплекс, связали это все в рамках сетецентрической войны, и как только получили разведданные, тут же информация пошла наверх, и тут же ввели полетное задание, и сразу же прилетело. То есть, минута-две-три прошло", — указал он.
Стариков отметил, что российская сторона теперь может наносить удары моментально после обнаружения целей ВСУ. Он добавил, что военная мощь российской армии стала еще больше.
Поэтому ситуация для украинской армии будет становиться все сложнее. Она не сможет справляться с российскими самолетами и бомбардировщиками.
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