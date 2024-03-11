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Стариков: ВС РФ в разы сократили время для ответных ударов
Бывший полковник СБУ заявил, что теперь российские военные могут моментально наносить авиаудары по целям ВСУ

Экс-полковник СБУ Стариков: ВС России могут за несколько минут нанести авиаудар по ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

Российские военные за пару минут могут нанести удар с воздуха по боевым позициям Украинской армии. Об этом в разговоре с журналистом рассказал экс-полковник службы безопасности Украины Олег Стариков.

Экс-полковник СБУ Стариков: ВС России могут за несколько минут нанести авиаудар по ВСУ
Фото: "File:FAB-500 M62 aerial bomb in Park Patriot 01.jpg" by Vitaly V. Kuzmin is licensed under CC BY-SA 4.0.

"Сейчас они, по всей видимости, построили современный разведывательно-ударный комплекс, связали это все в рамках сетецентрического конфликта, и как только получили разведданные, тут же информация пошла наверх, и тут же ввели полетное задание, и сразу же прилетело. То есть, минута-две-три прошло", — указал он, комментируя потерю ПВО Patriot в зоне СВО.

Полковник заявил, что российские военные теперь практически сразу после обнаружения цели наносят огневое поражение. На это уходят буквально минуты. Он считает, что ВС РФ поднялись на новый уровень, и это усложнит ситуацию для Киева. ВСУ становится все сложнее справиться с российскими бомбардировщиками, которые оснащены крылатыми авиабомбами.

В субботу Минобороны опубликовало видео, на котором ракета комплекса "Искандер-М" поразила украинскую технику. Сообщалось об уничтожении ЗРС С-300 в районе Покровска в ДНР. Опубликованы фотографии с последствиями удара, где видно, что уничтожены три системы ПВО среди которых были два американских ЗРК Patriot.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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