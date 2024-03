Бывший полковник СБУ заявил, что теперь российские военные могут моментально наносить авиаудары по целям ВСУ

Российские военные за пару минут могут нанести удар с воздуха по боевым позициям Украинской армии. Об этом в разговоре с журналистом рассказал экс-полковник службы безопасности Украины Олег Стариков.

