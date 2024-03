Киевские власти захотели связать отсрочку от мобилизации и уровень зарплаты

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своём Telegram-канале сообщил, что Кабинет министров Украины намерен привязать отсрочку от мобилизации к уровню зарплаты, передаёт "Газета.Ru”.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license