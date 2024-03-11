Киевские власти захотели связать отсрочку от мобилизации и уровень зарплаты

На Украине хотят освободить от мобилизации богатых граждан

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своём Telegram-канале сообщил, что Кабинет министров Украины намерен привязать отсрочку от мобилизации к уровню зарплаты, передаёт "Газета.Ru”.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Парламентарий отметил, что в случае принятия такого решения бронь получат украинцы с ежемесячным заработком более 35 тыс. гривен (около $915). Также отсрочку получат те, кто платит более 6,3 тыс. гривен ($165) в качестве НДФЛ, и те, кто уплачивает свыше 7,7 тыс. гривен ($201) в качестве ЕСН.

Кроме того, такая инициатива позволит избежать службы в ВСУ высокопоставленным чиновникам, работникам ОПК, полицейским, поставщикам для ВСУ.

С февраля 2022 года в Незалежной объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Она уже привела к скандалам и обострила противоречия в обществе.

* — внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.