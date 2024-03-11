Киевские власти захотели связать отсрочку от мобилизации и уровень зарплаты

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На Украине хотят освободить от мобилизации богатых граждан

Силовые структуры » Военные новости

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своём Telegram-канале сообщил, что Кабинет министров Украины намерен привязать отсрочку от мобилизации к уровню зарплаты, передаёт "Газета.Ru”.

На Украине хотят освободить от мобилизации богатых граждан
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Парламентарий отметил, что в случае принятия такого решения бронь получат украинцы с ежемесячным заработком более 35 тыс. гривен (около $915). Также отсрочку получат те, кто платит более 6,3 тыс. гривен ($165) в качестве НДФЛ, и те, кто уплачивает свыше 7,7 тыс. гривен ($201) в качестве ЕСН.

Кроме того, такая инициатива позволит избежать службы в ВСУ высокопоставленным чиновникам, работникам ОПК, полицейским, поставщикам для ВСУ.

С февраля 2022 года в Незалежной объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Она уже привела к скандалам и обострила противоречия в обществе.

* — внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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