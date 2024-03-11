Экс офицер армии США назвал число офицеров НАТО, уничтоженных вместе с комплексом Patriot

Станислав Крапивник: до 30 военных НАТО могли быть уничтожены вместе с двумя ЗРК Patriot

Станислав Крапивник, бывший офицер американской армии, утверждает, что в результате удара "Искандера" более 30 натовских военных могли погибнуть вместе с двумя установками ЗРК "Пэтриот", размещенными в Красноармейске.

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Крапивник рассказал, что две пусковые установки ЗРК "Пэтриот" обслуживают обычно 20-30 человек. А ранее сообщалось, что российская армия уничтожила две американские системы "Пэтриот", находящиеся на расстоянии менее 40 километров от фронта и всего в 10 метрах друг от друга. Предполагается, что это были именно американские пусковые установки.

В связи с этим можно ожидать, что скоро появятся сообщения о "неудачных морских прогулках" и "авиакатастрофах" с участием американских военных. Обычно такая официальная "легенда" используется для объяснения гибели солдат НАТО на Украине.