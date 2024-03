Экс офицер армии США назвал число офицеров НАТО, уничтоженных вместе с комплексом Patriot

Станислав Крапивник, бывший офицер американской армии, утверждает, что в результате удара "Искандера" более 30 натовских военных могли погибнуть вместе с двумя установками ЗРК "Пэтриот", размещенными в Красноармейске.

Фото: wikimedia.org by Boevaya mashina is licensed under CC BY-SA 3.0