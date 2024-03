За шпионаж в РФ впервые в истории России задержан житель Кореи

Из Владивостока в Москву этапировали первого в истории России гражданина Южной Кореи, которого обвинили по статье о шпионаже. Об этом написали ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Фото: flickr.com by Liam Quinn from Canada is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license