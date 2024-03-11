За шпионаж в РФ впервые в истории России задержан житель Кореи

Гражданина Южной Кореи впервые арестовали в РФ по статье о шпионаже

Из Владивостока в Москву этапировали первого в истории России гражданина Южной Кореи, которого обвинили по статье о шпионаже. Об этом написали ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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Пэк Вон Суна арестовали во Владивостоке. В конце февраля этого года его перевезли в Москву. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия с ним будут проводить в столице РФ.

Сейчас корейский гражданин находится в СИЗО "Лефортово". Сегодня, 11 марта, Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста до 15 июня 2024-го года.

Источник рассказал подробности дела. Пэк Вон Сун передавал иностранным спецслужбам информацию, которая составляла гостайну. Материалы дела Пэк Вон Суна находятся под грифом "совершенно секретно".