Из Владивостока в Москву этапировали первого в истории России гражданина Южной Кореи, которого обвинили по статье о шпионаже. Об этом написали ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Пэк Вон Суна арестовали во Владивостоке. В конце февраля этого года его перевезли в Москву. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия с ним будут проводить в столице РФ.
Сейчас корейский гражданин находится в СИЗО "Лефортово". Сегодня, 11 марта, Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста до 15 июня 2024-го года.
Источник рассказал подробности дела. Пэк Вон Сун передавал иностранным спецслужбам информацию, которая составляла гостайну. Материалы дела Пэк Вон Суна находятся под грифом "совершенно секретно".
Музыкальный критик Артур Гаспарян уверен, что слова Аллы Пугачёвой о Стасе Михайлове переживут века и станут классикой, наравне со строками из произведений Александра Пушкина.