Уничтожен буксир ВСУ: российские военные пресекли провокацию противника в русле Днепра

Владимир Сальдо: ВС РФ подорвали буксир ВСУ

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Согласно информации, опубликованной губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо в Telegram-канале, военнослужащие российской группировки войск "Днепр" осуществили взрыв буксира, который был выведен в русло реки Днепр украинскими Вооруженными силами.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

10 марта военные продолжали наносить удары артиллерией и дронами по противнику на правом берегу. Помимо этого, бойцы подорвали буксир, который вероятнее всего был выведен из реки Кошевой.

Сальдо отмечает, что российские военные готовы к возможным провокациям со стороны украинских формирований в Черном море.

Напомним, что Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года.