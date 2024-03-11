Уничтожен буксир ВСУ: российские военные пресекли провокацию противника в русле Днепра

Согласно информации, опубликованной губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо в Telegram-канале, военнослужащие российской группировки войск "Днепр" осуществили взрыв буксира, который был выведен в русло реки Днепр украинскими Вооруженными силами.
10 марта военные продолжали наносить удары артиллерией и дронами по противнику на правом берегу. Помимо этого, бойцы подорвали буксир, который вероятнее всего был выведен из реки Кошевой.
Сальдо отмечает, что российские военные готовы к возможным провокациям со стороны украинских формирований в Черном море.
Напомним, что Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года.
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