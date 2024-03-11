Около 30 украинских военных могут находиться в селе Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра

Владимир Сальдо: В селе Крынки могут находиться до 30 украинских боевиков

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил о том, что в селе Крынки на левом берегу реки Днепр могут скрываться до 30 украинских боевиков.

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По информации Сальдо, по ним отрабатывает фронтовая авиация.

Ранее глава региона заявлял, что Крынки и прилегающие территории были полностью очищены от вооруженных группировок, однако продолжаются попытки украинских силовиков высадиться на одном из островов. Ситуацию на местности контролируют российские военные.

Напомним, Россия начала СВО 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объявил, что главными целями спецоперации являются защита страны и ликвидация нацисткой угрозы.