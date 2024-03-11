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Около 30 украинских военных могут находиться в селе Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра

Владимир Сальдо: В селе Крынки могут находиться до 30 украинских боевиков

Силовые структуры » Военные новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил о том, что в селе Крынки на левом берегу реки Днепр могут скрываться до 30 украинских боевиков.

Владимир Сальдо: В селе Крынки могут находиться до 30 украинских боевиков
Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По информации Сальдо, по ним отрабатывает фронтовая авиация.

Ранее глава региона заявлял, что Крынки и прилегающие территории были полностью очищены от вооруженных группировок, однако продолжаются попытки украинских силовиков высадиться на одном из островов. Ситуацию на местности контролируют российские военные.

Напомним, Россия начала СВО 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объявил, что главными целями спецоперации являются защита страны и ликвидация нацисткой угрозы.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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