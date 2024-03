Около 30 украинских военных могут находиться в селе Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил о том, что в селе Крынки на левом берегу реки Днепр могут скрываться до 30 украинских боевиков.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic