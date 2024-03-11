Последняя надежда Зеленского: фортификационные сооружения в три полосы длинной две тысячи километров

Владимир Зеленский заявил о строительстве трех оборонительных фортификаций

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале строительства трех линий фортификационных сооружений протяженностью две тысячи километров.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Важная тема — фортификация. Отчет премьер-министра Дениса Шмыгаля о темпах возведения новых оборонительных рубежей", — написал он в Telegram-канале.

Денис Шмыгаль также информировал о том, что в этом году Киев выделит более 20 миллиардов гривен (около 525,6 миллиона долларов) на строительство фортификационных сооружений.

Ранее издание The New York Times сообщало о слабой обороне ВСУ на авдеевском направлении.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале этой операции 24 февраля 2022 года.