Последняя надежда Зеленского: фортификационные сооружения в три полосы длинной две тысячи километров

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале строительства трех линий фортификационных сооружений протяженностью две тысячи километров.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International