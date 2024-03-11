Последняя надежда Зеленского: фортификационные сооружения в три полосы длинной две тысячи километров

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале строительства трех линий фортификационных сооружений протяженностью две тысячи километров.
"Важная тема — фортификация. Отчет премьер-министра Дениса Шмыгаля о темпах возведения новых оборонительных рубежей", — написал он в Telegram-канале.
Денис Шмыгаль также информировал о том, что в этом году Киев выделит более 20 миллиардов гривен (около 525,6 миллиона долларов) на строительство фортификационных сооружений.
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