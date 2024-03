В России назвали неспокойной обстановку вокруг ЗАЭС

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов проинформировал о сложной обстановке в районе Запорожской атомной электростанции, передаёт РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Leo211 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International