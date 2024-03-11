В России назвали неспокойной обстановку вокруг ЗАЭС

Постпред России в Вене Ульянов заявил о риске ЧП на ЗАЭС из-за беспилотников ВС Украины

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов проинформировал о сложной обстановке в районе Запорожской атомной электростанции, передаёт РИА Новости.

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Дипломат отметил, что активность дронов в зоне АЭС многократно выросла, из-за чего ситуация "остаётся неспокойной". Ульянов отметил, что российские специалисты успешно нейтрализуют БПЛА, "но в любой момент может произойти ЧП".

"Кроме того, проводится кампания психологического террора в отношении сотрудников станции в украинских соцсетях, распространяются фотографии сотрудников станции. Это психологический террор, он тоже сказывается на психологическом состоянии людей", — добавил дипломат.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе встречи с главой РФ Владимиром Путиным призвал к максимальной военной сдержанности вокруг этого объекта.

До этого об усилении нападений на ЗАЭС со стороны ВСУ говорил также директор ЗАЭС Юрий Черничук. По его словам, огонь ведётся, в том числе из артиллерии.