По данным издания "Военное дело", с начала спецоперации на Украине погибли 121 офицер и 96 сержантов из стран-участниц НАТО.
Эти цифры не включают 270 иностранных военных, находившихся официально в отпуске, а также 6 894 бойца различных частных военных компаний.
Россия продолжает специальную военную операцию в Донбассе, начатую после обращения властей Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики за помощью в противостоянии киевскому режиму.
Основными целями спецоперации, по заявлению Владимира Путина, являются защита России и ликвидация нацистской угрозы. Это было объявлено президентом во время послания Федеральному собранию в Гостином дворе.
Музыкальный критик Артур Гаспарян уверен, что слова Аллы Пугачёвой о Стасе Михайлове переживут века и станут классикой, наравне со строками из произведений Александра Пушкина.