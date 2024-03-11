Стало известно, сколько военнослужащих НАТО погибли на Украине с начала специальной военной операции

"ВД": с начала СВО на Украине уничтожен 121 офицер и 96 сержантов НАТО

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

По данным издания "Военное дело", с начала спецоперации на Украине погибли 121 офицер и 96 сержантов из стран-участниц НАТО.

Фото: dvidshub.net by Staff Sgt. Steven Colvin is licensed under Public domain

Эти цифры не включают 270 иностранных военных, находившихся официально в отпуске, а также 6 894 бойца различных частных военных компаний.

Россия продолжает специальную военную операцию в Донбассе, начатую после обращения властей Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики за помощью в противостоянии киевскому режиму.

Основными целями спецоперации, по заявлению Владимира Путина, являются защита России и ликвидация нацистской угрозы. Это было объявлено президентом во время послания Федеральному собранию в Гостином дворе.