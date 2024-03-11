В Сети появилось видео, на котором запечатлён момент уничтожения украинского истребителя МиГ-29 российскими силами ПВО

"РВ" опубликовала кадры уничтожения украинского МиГ-29 ракетой ВС РФ

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент поражения украинского истребителя МиГ-29 российскими силами противовоздушной обороны (ПВО). Кадры были опубликованы в Telegram-канале "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

Фото: Вадим Савицкий

На видеозаписи видно, как ракета попадает в истребитель, в результате чего самолет был уничтожен в покровском районе ДНР.

Истребитель МиГ-29MU1 украинский вариант модернизации советского истребителя МиГ-29.

Модернизация этой модели направлена на увеличение дальности обнаружения воздушных целей, улучшение точности наведения на цель, а также расширение возможностей по контролю и регистрации параметров технического состояния самолета, двигателя и других бортовых систем.