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Целью украинских беспилотников, сбитых над Смоленском в январе 2024 года, был ангар с обломками польского авиалайнера

Военкор Стешин: целью сбитых над Смоленском БПЛА мог быть ангар с бортом Качиньского

Силовые структуры » Военные новости

Военный корреспондент Дмитрий Стешин, ссылаясь на данные исследования обломков, сообщил в своем Telegram-канале, что украинские беспилотники, сбитые над Смоленском в январе 2024 года, скорее всего направлялись атаковать ангар с обломками польского авиалайнера, на борту которого находился бывший президент Польши Лех Качиньский.

Военкор Стешин: целью сбитых над Смоленском БПЛА мог быть ангар с бортом Качиньского
Фото: ru.wikipedia.org

Речь идет об обломках самолета Ту-154, который потерпел крушение в Смоленске 10 апреля 2010 года. В результате авиакатастрофы погиб президент Польши Лех Качиньский и еще 95 человек, находившихся на борту.

По мнению военкора, данные исследования обломков упавших дронов указывают, что их целью было уничтожить ангар с останками польского авиалайнера, принадлежавшего президенту Качиньскому.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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