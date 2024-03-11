В Киеве пришли в бешенство: Российские военные уничтожили американский ракетный комплекс HIMARS

Украинский политик Лапин возмутился уничтожением РСЗО HIMARS армией РФ

Украинский политик Игорь Лапин объявил в эфире YouTube-канала "Прямой", что ракетный комплекс HIMARS был уничтожен российской армией.

Фото: defenselink.mil by Spc. Russell J. Good

Согласно его словам, система радиоэлектронной борьбы Украины не смогла заметить российский беспилотный аппарат, который дал возможность навести ракету на HIMARS.

"Это говорит о провале радиоэлектронной разведки. Это уже серьезная проблема. Какого черта он стоял там полчаса?" — возмутился он.

M142 HIMARS — американская реактивная система залпового огня на колесном шасси, созданная на базе трехосного колесного шасси FMTV Армии США. Этот ракетный комплекс имеет возможность нести шесть реактивных снарядов РСЗО или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS.