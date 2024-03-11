Украинский политик Игорь Лапин объявил в эфире YouTube-канала "Прямой", что ракетный комплекс HIMARS был уничтожен российской армией.
Согласно его словам, система радиоэлектронной борьбы Украины не смогла заметить российский беспилотный аппарат, который дал возможность навести ракету на HIMARS.
"Это говорит о провале радиоэлектронной разведки. Это уже серьезная проблема. Какого черта он стоял там полчаса?" — возмутился он.
M142 HIMARS — американская реактивная система залпового огня на колесном шасси, созданная на базе трехосного колесного шасси FMTV Армии США. Этот ракетный комплекс имеет возможность нести шесть реактивных снарядов РСЗО или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS.
Музыкальный критик Артур Гаспарян уверен, что слова Аллы Пугачёвой о Стасе Михайлове переживут века и станут классикой, наравне со строками из произведений Александра Пушкина.