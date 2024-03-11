Сырский всё? "Очень большие военачальники ВСУ" уничтожены в Красногоровке

Сообщается о ликвидации "очень больших военачальников ВСУ" в Красногоровке

Украинские СМИ сообщают о мощнейшем прилёте российских ракет в район города Красногоровка, где в этот момент находился главнокомандующий армией Украины Александр Сырский.

Фото: mil.gov.ua by МО Украины is licensed under public domain

Также сообщается, что там ликвидированы "очень большие военачальники".

СМИ пишут, что уничтожен командный пункт ВСУ. Ждём официальных подтверждений

Также поступает информация, что взрывы прогремели в Одессе. В городе объявлена воздушная тревога.