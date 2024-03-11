Сырский всё? "Очень большие военачальники ВСУ" уничтожены в Красногоровке

Украинские СМИ сообщают о мощнейшем прилёте российских ракет в район города Красногоровка, где в этот момент находился главнокомандующий армией Украины Александр Сырский.
Также сообщается, что там ликвидированы "очень большие военачальники".
СМИ пишут, что уничтожен командный пункт ВСУ. Ждём официальных подтверждений
Также поступает информация, что взрывы прогремели в Одессе. В городе объявлена воздушная тревога.
Музыкальный критик Артур Гаспарян уверен, что слова Аллы Пугачёвой о Стасе Михайлове переживут века и станут классикой, наравне со строками из произведений Александра Пушкина.