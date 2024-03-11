Иностранные боевые машины вязнут в "русской грязи": украинский экипаж заезжает прямо в раскисший грунт и сажает танк на брюхо

Английский репортер заявил, что "русские дороги не пускают западную технику на восток"

Военный корреспондент Юрий Котенок поделился в своем Телеграм-канале видео, на котором английский репортер, рассказывает о том, как "русские дороги" ставят западные боевые машины в тупик.

Фото: Кадр из видео

Иностранный журналист показывает, что техника, поставленная ВСУ, вязнет в неустойчивом грунте. На кадрах видно, как украинский экипаж безуспешно пытается продвигаться вперед, заезжает прямо в раскисший грунт и сажает танк на брюхо.

Российская Федерация продолжает проведение специальной военной операции в Донбассе с целью защиты мирного населения и ликвидации нацистской угрозы. О начале операции было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года после обращения властей Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с просьбой о помощи в противостоянии агрессивной политике киевского режима.