Глава ЦРУ Уильям Бернс безосновательно заявил, что Россия якобы несерьезно относится к переговорному процессу с Украиной

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Россия не заинтересована в переговорах с Украиной

По мнению директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса, на данный момент Россия не проявляет серьезного интереса к переговорам с Украиной.

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Это заявление было сделано им в ходе выступления на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США. Бернс также отметил, что российские власти считают, что у них есть преимущество и время играет на их стороне.

В перспективе 2024 года задача заключается не только в поддержке Украины, но и в создании давления на Россию, чтобы украинские представители имели более выгодное положение в переговорах, подчеркнул директор ЦРУ.

Центральное Разведывательное Управление США (ЦРУ) является независимым агентством Федерального правительства, играющим ключевую роль в сфере разведки и контрразведки. Основанное в 1947 году, ЦРУ специализируется на сборе и анализе информации о деятельности иностранных организаций и граждан, а также проведении разведывательных операций в интересах национальной безопасности США.