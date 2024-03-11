По мнению директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса, на данный момент Россия не проявляет серьезного интереса к переговорам с Украиной.
Это заявление было сделано им в ходе выступления на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США. Бернс также отметил, что российские власти считают, что у них есть преимущество и время играет на их стороне.
В перспективе 2024 года задача заключается не только в поддержке Украины, но и в создании давления на Россию, чтобы украинские представители имели более выгодное положение в переговорах, подчеркнул директор ЦРУ.
Центральное Разведывательное Управление США (ЦРУ) является независимым агентством Федерального правительства, играющим ключевую роль в сфере разведки и контрразведки. Основанное в 1947 году, ЦРУ специализируется на сборе и анализе информации о деятельности иностранных организаций и граждан, а также проведении разведывательных операций в интересах национальной безопасности США.
Он также предложил внести Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.