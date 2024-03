Глава ЦРУ Уильям Бернс безосновательно заявил, что Россия якобы несерьезно относится к переговорному процессу с Украиной

По мнению директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса, на данный момент Россия не проявляет серьезного интереса к переговорам с Украиной.

Фото: flickr.com by LBJ Library is licensed under Public domain