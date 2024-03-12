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В Швеции захотели защитить остров в Балтийском море от РФ

FT: премьер Швеции Кристерссон хочет защитить остров Готланд от РФ

Силовые структуры » Военные новости

Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон намеревается со своими союзниками по Североатлантическому альянсу обеспечить защиту для острова Готланд. Он находится в Балтийском море. Об это пишет издание Financial Times.

FT: премьер Швеции Кристерссон хочет защитить остров Готланд от РФ
Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах

"Готланд всегда был важен… Это будет одна из многих тем для обсуждения [в рамках НАТО]", — отметил Кристерссон.

По словам премьер-министра Швеции, у страны был лишь небольшой период, когда она имела военное присутствие на острове. Тогда другие государства, входящие в НАТО, говорили, что эта ситуация является критической уязвимостью для военного блока.

Теперь Кристерссон заявил, что будет обсуждаться вопрос расширения шведского присутствия на острове. Также там могут быть размещены подводные лодки.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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