В Швеции захотели защитить остров в Балтийском море от РФ

Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон намеревается со своими союзниками по Североатлантическому альянсу обеспечить защиту для острова Готланд. Он находится в Балтийском море. Об это пишет издание Financial Times.
"Готланд всегда был важен… Это будет одна из многих тем для обсуждения [в рамках НАТО]", — отметил Кристерссон.
По словам премьер-министра Швеции, у страны был лишь небольшой период, когда она имела военное присутствие на острове. Тогда другие государства, входящие в НАТО, говорили, что эта ситуация является критической уязвимостью для военного блока.
Теперь Кристерссон заявил, что будет обсуждаться вопрос расширения шведского присутствия на острове. Также там могут быть размещены подводные лодки.
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