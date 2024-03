В Швеции захотели защитить остров в Балтийском море от РФ

Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон намеревается со своими союзниками по Североатлантическому альянсу обеспечить защиту для острова Готланд. Он находится в Балтийском море. Об это пишет издание Financial Times.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах