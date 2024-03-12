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На Украине предрекли усталость Британии от помощи Киеву

Экс-посол Пристайко: Залужный столкнется с усталостью Лондона от помощи Киеву

Силовые структуры » Военные новости

Бывший украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко рассказал в интервью "Украинской правде", что экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на своем новом посту в качестве посла может столкнуться с тем, что Великобритания устанет помогать Украине.

Экс-посол Пристайко: Залужный столкнется с усталостью Лондона от помощи Киеву
Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

"К величайшему сожалению, все устают, конфликт длится годами. И наши британские друзья так же устают. Я говорю о том, что новому послу придется находить новые аргументы и новые варианты поддержки для Украины", — заявил он.

Экс-посол добавил, что сейчас главной задачей Залужного будет восстановить поддержку украинской армии и вдохнуть в нее новую жизнь. Но, по мнению Пристайко, на самом деле Великобритания уже исчерпала свои ресурсы для этого, как военные, так и финансовые.

Он подытожил, что Британия дала уже все, что могла дать в качестве помощи.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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