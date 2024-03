На Украине предрекли усталость Британии от помощи Киеву

Бывший украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко рассказал в интервью "Украинской правде", что экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на своем новом посту в качестве посла может столкнуться с тем, что Великобритания устанет помогать Украине.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.