На Украине предрекли усталость Британии от помощи Киеву

Бывший украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко рассказал в интервью "Украинской правде", что экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на своем новом посту в качестве посла может столкнуться с тем, что Великобритания устанет помогать Украине.
"К величайшему сожалению, все устают, конфликт длится годами. И наши британские друзья так же устают. Я говорю о том, что новому послу придется находить новые аргументы и новые варианты поддержки для Украины", — заявил он.
Экс-посол добавил, что сейчас главной задачей Залужного будет восстановить поддержку украинской армии и вдохнуть в нее новую жизнь. Но, по мнению Пристайко, на самом деле Великобритания уже исчерпала свои ресурсы для этого, как военные, так и финансовые.
Он подытожил, что Британия дала уже все, что могла дать в качестве помощи.
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