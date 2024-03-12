Военную риторику Макрона о НАТО на Украине связали с его визитом в Киев

Политолог Чихачев: Макрон стремится привлечь внимание СМИ к своему визиту в Киев

Политолог Алексей Чихачев считает, что стремление французского президента Эммануэля Макрона продолжать обсуждение военных планов по Украине связано с его приближающимся визитом в Киев.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

"Он явно создает дополнительный ажиотаж вокруг поездки, которую, видимо, он совершит до конца марта, хотя визит уже несколько раз переносился", — подчеркнул эксперт.

Политолог добавил, что для французского лидера очень важно внимание со стороны мировых средств массовой информации. Он считает, что военная риторика Макрона будет иметь продолжение.

По мнению Чихачева, президент Франции может еще сделать несколько агрессивных заявлений по ситуации на Украине, особенно находясь в столице страны.