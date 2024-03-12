Раскрыты детали боестолкновений с террористами на границе РФ и Украины

Министерство обороны уточнило сведения о боестолкновениях с террористами на границе

Министерство обороны сообщило, что в ночь на 12 марта, в три часа утра террористы из неофашистских организаций, курируемых СБУ, при поддержке воинского контингента ВСУ пытались прорваться на территорию Российской Федерации.

Атака террористов и боевиков ВСУ велась в трёх направлениях к сёлам Одноробовка, Нехотеевка, Спорадюшино Белгородской области. Российские войска отразили атаки, противник на территорию страны допущен не был. В ходе боестолкновения были задействованы авиация, ракетные установки и артиллерия. В итоге противник, понеся потери, отступил. В ходе боестолкновения противник потерял пять танков и около 60 человек убитыми.

В девятом часу утра была зафиксирована попытка прорыва ДРГ в Курскую область в районе посёлка Тёткино. Противник был уничтожен. Таким образом, попытки ВСУ и союзных им террористов зайти на территорию России для организации налёта на приграничные территории провалились.