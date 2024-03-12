Варшава рассчитывает на увеличение поставок военной техники в пользу Вооруженных сил Украины за счет увеличения численности американских военнослужащих на своей территории. Об этом сообщил политолог Александр Перенджиев РЭУ имени Плеханова.
По мнению эксперта, президент Польши Анджей Дуда активно организует логистику военной помощи для Украины, обходя возможные препятствия внутри американского конгресса.
В беседе с NEWS. ru политолог заявил, что чем больше будет солдат США, тем больше техники поставят в Польшу для американских военных. Эту технику затем можно будет направить в Украину в качестве поддержки. Дуда стремится наладить такую логистику по оказанию военной помощи Украине, избегая внутренних противоречий в США.
Ранее Pravda.ru сообщала, что Анджей Дуда заявил о необходимости увеличения контингента американских военных сил на территории Польши.
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