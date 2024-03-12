За счет большего числа американских солдат на территории Польши Варшава рассчитывает на увеличение поставок военной техники, которую передадут Вооруженным силам Украины

Политолог Перенджиев: Польша хочет перебросить технику ВСУ за счет США

Варшава рассчитывает на увеличение поставок военной техники в пользу Вооруженных сил Украины за счет увеличения численности американских военнослужащих на своей территории. Об этом сообщил политолог Александр Перенджиев РЭУ имени Плеханова.

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По мнению эксперта, президент Польши Анджей Дуда активно организует логистику военной помощи для Украины, обходя возможные препятствия внутри американского конгресса.

В беседе с NEWS. ru политолог заявил, что чем больше будет солдат США, тем больше техники поставят в Польшу для американских военных. Эту технику затем можно будет направить в Украину в качестве поддержки. Дуда стремится наладить такую логистику по оказанию военной помощи Украине, избегая внутренних противоречий в США.

Ранее Pravda.ru сообщала, что Анджей Дуда заявил о необходимости увеличения контингента американских военных сил на территории Польши.