Варшава рассчитывает на увеличение поставок военной техники в пользу Вооруженных сил Украины за счет увеличения численности американских военнослужащих на своей территории. Об этом сообщил политолог Александр Перенджиев РЭУ имени Плеханова.

Фото: Openverse by patwilson687 is licensed under CC BY 2.0