Потери противника составили до 40 военных: на купянском направлении подразделения армии РФ отразили семь атак и контратак ВСУ

Российские военные успешно отразили семь атак и контратак Вооруженных сил Украины на купянском направлении за последние сутки.

Фото: "Выдвижение автомобильной колонны снабжения ВС РФ в Харьковской обл. 001" by неизвестен is licensed under CC BY 4.0.