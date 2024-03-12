Потери противника составили до 40 военных: на купянском направлении подразделения армии РФ отразили семь атак и контратак ВСУ

МО РФ: ВС России отразили за сутки семь контратак ВСУ на купянском направлении

Российские военные успешно отразили семь атак и контратак Вооруженных сил Украины на купянском направлении за последние сутки.

Фото: "Выдвижение автомобильной колонны снабжения ВС РФ в Харьковской обл. 001" by неизвестен is licensed under CC BY 4.0.

По информации Министерства обороны Российской Федерации, бои произошли в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Военные подразделения Западной группировки войск совместно с авиацией и артиллерией сумели отбить нападения штурмовых групп 57-й мотопехотной и 32-й механизированной бригад украинских ВСУ.

Потери противника составили 40 военнослужащих, 2 пикапа, 3 артиллерийские системы M777 американского производства, 2 орудия Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".

Ранее Минобороны РФ сообщало, что артиллеристы 1-й танковой армии группировки войск "Запад" успешно уничтожили скопление живой силы украинских Вооруженных сил на купянском направлении, что помешало противнику провести планируемую ротацию своих подразделений.