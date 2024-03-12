Невельское наше!

Российские войска взяли село Невельское

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Министерство обороны РФ сообщило об овладении селом Невельское и занятии более выгодных рубежей в ходе наступления на Донецком направлении.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Константин Морозов (Konstantin Morozov) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Южная группировка войск в зоне СВО в ходе наступательных действий полностью овладела селом Невельское в 15 км от Донецка. Село находится к юго-востоку от Авдеевки и являлось значимым элементом обороны ВСУ на Авдеевском направлении. Взятие Невельского создаёт возможность для обхода с фланга крупной группировки ВСУ в Красногоровке. Бои за Невельское продолжались с лета 2023 года.

Наступательные действия ВС РФ продолжаются, войска занимают новые рубежи и более выгодные позиции. После взятия крупнейшего укрепрайона ВСУ в Авдеевке фронт динамично смещается на запад. Командование ВСУ перебрасывает всё новые силы с целью притормозить наступление армии России. Однако о переходе наших войск к обороне пока речи не идёт.