Любую военную цель НАТО на Украине уничтожат ВС РФ: военэксперт заявил, что войска альянса и армия России могут столкнуться под Одессой

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Военэксперт Анатолий Матвийчук: 300 тысяч солдат НАТО могут вторгнуться на Украину

Силовые структуры » Военные новости

Военный эксперт Анатолий Матвийчук высказал мнение, что в случае взятие российской армией Киева, Одессы, Николаева или Харькова, НАТО может вторгнуться на территорию Украины.

Военэксперт Анатолий Матвийчук: 300 тысяч солдат НАТО могут вторгнуться на Украину
Фото: dvidshub.net by Staff Sgt. Steven Colvin is licensed under Public domain

Он предположил, что до 300 тысяч солдат альянса могут начать операцию на Украине, если на Западе почувствуют скорое взятие под контроль ключевых городов.

"А мы ответим, мы уже предупредили — любую военную цель НАТО на Украине мы уничтожим", — считает Матвийчук.

Ранее заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Польши Кароль Дымановский заявил, что в случае обострения ситуации до 300 тысяч солдат НАТО могут быть перебазированы в Польшу. Напомним, что в настоящее время в Польше расположено около 10 тысяч американских военнослужащих, Варшава настаивает на увеличении их числа.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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