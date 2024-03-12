Любую военную цель НАТО на Украине уничтожат ВС РФ: военэксперт заявил, что войска альянса и армия России могут столкнуться под Одессой

Военэксперт Анатолий Матвийчук: 300 тысяч солдат НАТО могут вторгнуться на Украину

Военный эксперт Анатолий Матвийчук высказал мнение, что в случае взятие российской армией Киева, Одессы, Николаева или Харькова, НАТО может вторгнуться на территорию Украины.

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Он предположил, что до 300 тысяч солдат альянса могут начать операцию на Украине, если на Западе почувствуют скорое взятие под контроль ключевых городов.

"А мы ответим, мы уже предупредили — любую военную цель НАТО на Украине мы уничтожим", — считает Матвийчук.

Ранее заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Польши Кароль Дымановский заявил, что в случае обострения ситуации до 300 тысяч солдат НАТО могут быть перебазированы в Польшу. Напомним, что в настоящее время в Польше расположено около 10 тысяч американских военнослужащих, Варшава настаивает на увеличении их числа.