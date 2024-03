Любую военную цель НАТО на Украине уничтожат ВС РФ: военэксперт заявил, что войска альянса и армия России могут столкнуться под Одессой

Военный эксперт Анатолий Матвийчук высказал мнение, что в случае взятие российской армией Киева, Одессы, Николаева или Харькова, НАТО может вторгнуться на территорию Украины.

Фото: dvidshub.net by Staff Sgt. Steven Colvin is licensed under Public domain