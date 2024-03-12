Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине за сутки уничтожили склад с боеприпасами 43-й мехбригады ВСУ и РСЗО HIMARS

ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ и американскую пусковую установку РСЗО HIMARS

Силы Российской Федерации успешно провели спецоперацию на территории Украины, в результате которой были уничтожены склад с боеприпасами 43-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины и пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства.

Фото: defenselink.mil by Spc. Russell J. Good

Об этом сообщили во вторник в Министерстве обороны Российской Федерации.

По информации ведомства, операция была выполнена с привлечением оперативно-тактической авиации, беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерийских подразделений российских войск. Поражены скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. О начале этой операции гражданам было объявлено Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года, после того, как власти самопровозглашенных Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) обратились к России с просьбой оказать им поддержку в противодействии агрессии со стороны киевского режима.