Силы Российской Федерации успешно провели спецоперацию на территории Украины, в результате которой были уничтожены склад с боеприпасами 43-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины и пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства.
Об этом сообщили во вторник в Министерстве обороны Российской Федерации.
По информации ведомства, операция была выполнена с привлечением оперативно-тактической авиации, беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерийских подразделений российских войск. Поражены скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. О начале этой операции гражданам было объявлено Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года, после того, как власти самопровозглашенных Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) обратились к России с просьбой оказать им поддержку в противодействии агрессии со стороны киевского режима.
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