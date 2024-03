Позиция США по ограничению помощи Украине не позволит ей восстановить потенциал ПВО после уничтожения Россией американских ЗРК Patriot

По данным журнала Military Watch Magazine, заморозка Соединенными Штатами дальнейших поставок оружия Украине может серьезно поставить под угрозу возможность страны восстановить потенциал ее противовоздушной обороны после уничтожения российскими вооруженными силами американских зенитно-ракетных комплексов Patriot на территории ДНР.

Фото: flickr.com by Bundeswehr-Fotos is licensed under Attribution 2.0 Generic