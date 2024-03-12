По данным журнала Military Watch Magazine, заморозка Соединенными Штатами дальнейших поставок оружия Украине может серьезно поставить под угрозу возможность страны восстановить потенциал ее противовоздушной обороны после уничтожения российскими вооруженными силами американских зенитно-ракетных комплексов Patriot на территории ДНР.
Издание отмечает, что приостановка поставок оружия начиная с конца декабря практически лишает Украину возможности компенсировать утрату систем Patriot и боеприпасов, израсходованных в боях.
Также указывается, что дефицит зенитно-ракетных комплексов стал проблемой и для самих Соединенных Штатов после нападений на их военные базы на Ближнем Востоке в конце прошлого года.
Авторы статьи предупреждают о том, что украинская противовоздушная оборона, ослабевая, неспособна эффективно противостоять операциям российской авиации.
В условиях сокращения ПВО российские самолеты все чаще и без препятствий выполняют свои задачи.
По данным западных источников, Вооруженные Силы Украины испытывают серьезные потери, сталкиваются с нехваткой боеприпасов, и российские планирующие бомбы приносят все более разрушительные результаты.
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