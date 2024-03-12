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MWM: ВСУ не смогут восполнить потери ПВО после уничтожения ЗРК Patriot армией РФ

Силовые структуры » Военные новости

По данным журнала Military Watch Magazine, заморозка Соединенными Штатами дальнейших поставок оружия Украине может серьезно поставить под угрозу возможность страны восстановить потенциал ее противовоздушной обороны после уничтожения российскими вооруженными силами американских зенитно-ракетных комплексов Patriot на территории ДНР.

MWM: ВСУ не смогут восполнить потери ПВО после уничтожения ЗРК Patriot армией РФ
Фото: flickr.com by Bundeswehr-Fotos is licensed under Attribution 2.0 Generic

Издание отмечает, что приостановка поставок оружия начиная с конца декабря практически лишает Украину возможности компенсировать утрату систем Patriot и боеприпасов, израсходованных в боях.

Также указывается, что дефицит зенитно-ракетных комплексов стал проблемой и для самих Соединенных Штатов после нападений на их военные базы на Ближнем Востоке в конце прошлого года.

Авторы статьи предупреждают о том, что украинская противовоздушная оборона, ослабевая, неспособна эффективно противостоять операциям российской авиации.

В условиях сокращения ПВО российские самолеты все чаще и без препятствий выполняют свои задачи.

По данным западных источников, Вооруженные Силы Украины испытывают серьезные потери, сталкиваются с нехваткой боеприпасов, и российские планирующие бомбы приносят все более разрушительные результаты.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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