Румыния не собирается отправлять войска Киеву

Румыния не собирается отправлять своих солдат в помощь украинской армии. Об этом 12 марта рассказал на брифинге президент Румынии Клаус Йоханнис.

Фото: flickr.com by Andrei Stroe is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license