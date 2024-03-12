Румыния не собирается отправлять войска Киеву

Президент Йоханнис: Румыния не будет отправлять солдат на Украину

Румыния не собирается отправлять своих солдат в помощь украинской армии. Об этом 12 марта рассказал на брифинге президент Румынии Клаус Йоханнис.

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Он также отметил, что страна, лидером которой он является, продолжит поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно.

"Румыния не будет посылать бойцов на Украину. Мы поддерживаем Украину во многих отношениях и будем продолжать", — сказал президент Румынии.

По его словам, НАТО не может поставлять оружие, так как Киев — не союзник альянса.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз будет создавать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия.