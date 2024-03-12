Румыния не собирается отправлять войска Киеву

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Президент Йоханнис: Румыния не будет отправлять солдат на Украину

Силовые структуры » Военные новости

Румыния не собирается отправлять своих солдат в помощь украинской армии. Об этом 12 марта рассказал на брифинге президент Румынии Клаус Йоханнис.

Президент Йоханнис: Румыния не будет отправлять солдат на Украину
Фото: flickr.com by Andrei Stroe is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Он также отметил, что страна, лидером которой он является, продолжит поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно.

"Румыния не будет посылать бойцов на Украину. Мы поддерживаем Украину во многих отношениях и будем продолжать", — сказал президент Румынии.

По его словам, НАТО не может поставлять оружие, так как Киев — не союзник альянса.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз будет создавать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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