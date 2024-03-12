Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ВСУ пришлось сменить тактику обстрела Донецка

Глава ДНР Пушилин заявил о смене характера обстрела Донецка ВСУ

После освобождения Авдеевки российскими вооруженными силами Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены прибегнуть к использованию более дорогостоящих дальнобойных систем при обстрелах Донецка. Об этом рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в беседе с RT.

Фото: https://vestnickprimanich.ru/obrashhenie-glavy-doneckoj-narodnoj-respubliki-denisa-pushilina/

Пушилин пояснил, что противник обладает достаточно дальнобойным оружием, включая РСЗО HIMARS, поставляемое западными странами, и может наносить удары по населенным пунктам РФ. Именно поэтому ВС РФ продолжают наступать и оттеснять противника, чтобы лишить его такой возможности.

Глава ДНР отметил, что цена обстрелов мирного населения становится все выше, однако противник продолжает вести огонь.