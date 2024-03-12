Вооруженные силы России нанесли удар по объектам ВСУ в Харькове: над городом виден дым

"ВО": ВС РФ нанесли ракетный удар по аэродрому ВСУ к западу от Харькова

Согласно информации издания "Военное обозрение", вооруженные силы России совершили атаку на военные объекты Украины в Харькове, использовав баллистические ракеты.

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Удар был нанесен по спортивному аэродрому "Коротич", который находится к западу от Харькова в районе поселка Новый Коротыч.

Этот аэродром активно используется Вооруженными Силами Украины для подготовки пилотов, операторов беспилотных летательных аппаратов и для проведения испытаний БПЛА Ту-141 "Стриж".

Также на аэродроме время от времени базируются вертолеты Ми-8 Воздушных сил ВСУ, которые предоставляют воздушную поддержку украинским вооруженным силам во время атак в Белгородской области.

После атаки над городом начал подниматься дым, свидетельствуя о повреждениях на объектах ВСУ. Подробности о возможных жертвах и разрушениях пока не сообщаются.