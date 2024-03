Вооруженные силы России нанесли удар по объектам ВСУ в Харькове: над городом виден дым

Согласно информации издания "Военное обозрение", вооруженные силы России совершили атаку на военные объекты Украины в Харькове, использовав баллистические ракеты.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic