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Вооруженные силы России нанесли удар по объектам ВСУ в Харькове: над городом виден дым

"ВО": ВС РФ нанесли ракетный удар по аэродрому ВСУ к западу от Харькова

Силовые структуры » Военные новости

Согласно информации издания "Военное обозрение", вооруженные силы России совершили атаку на военные объекты Украины в Харькове, использовав баллистические ракеты.

"ВО": ВС РФ нанесли ракетный удар по аэродрому ВСУ к западу от Харькова
Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Удар был нанесен по спортивному аэродрому "Коротич", который находится к западу от Харькова в районе поселка Новый Коротыч.

Этот аэродром активно используется Вооруженными Силами Украины для подготовки пилотов, операторов беспилотных летательных аппаратов и для проведения испытаний БПЛА Ту-141 "Стриж".

Также на аэродроме время от времени базируются вертолеты Ми-8 Воздушных сил ВСУ, которые предоставляют воздушную поддержку украинским вооруженным силам во время атак в Белгородской области.

После атаки над городом начал подниматься дым, свидетельствуя о повреждениях на объектах ВСУ. Подробности о возможных жертвах и разрушениях пока не сообщаются.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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