Украинские террористы предприняли попытку прорвать границу: "уколы будут усиливаться"

Полковник Демуренко назвал цели вылазки украинской ДРГ

Украинские диверсанты предприняли попытку прорваться в Белгородскую и Курскую области 12 марта, как сообщило Министерство обороны России.

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По мнению военного эксперта и полковника запаса Андрея Демуренко, подобные дерзкие атаки украинских террористов могут повториться, поэтому необходимо активнее использовать глубинную разведку.

В беседе с "МК" Демуренко отметил, что к "псевдопартизанским вылазкам" ВСУ Россия готова как морально, так и технически. Однако, он также указал на присутствие нюансов.

Он пояснил, что диверсанты прекрасно знают местность, скрытые тропинки, инфраструктуру. История предыдущих войн показывает, что действия небольших групп такого рода часто бывают успешными. Они понимают, что эти вылазки могут вызвать волну одобрения в Европе, можно похвастаться перед Западом.

Отвечая на вопрос о возможности повторения подобных вылазок, Демуренко отметил, что Киев не оставит таких попыток.