Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дочь Бородиной от Курбана Омарова выбрала для отца необычный товар в магазине
Сорта огурцов "Мелотрия", "Тладианта", "Трихозант"
Пригожин рассказал о госпитализации внучки Валерии с температурой под 40
Директор ЦРУ Бернс: Украина уже через год пойдет на переговоры на условиях России
Турнирный оператор 1win esports анонсировал чемпионат
Московский городской суд принял решение не исключать Максима Галкина* и Семёна Слепакова* из реестра иноагентов
Художник Никас Сафронов призвал родных Моргуновой отказаться от борьбы за наследство
Губерниев, которому не позволили жить в доме на стадионе во время лыжного ЧР, намерен жить в палатке
Составлен рейтинг самых бюджетных спорткаров в России в марте 2024 года
Украинские террористы предприняли попытку прорвать границу: "уколы будут усиливаться"

Полковник Демуренко назвал цели вылазки украинской ДРГ

Силовые структуры » Военные новости

Украинские диверсанты предприняли попытку прорваться в Белгородскую и Курскую области 12 марта, как сообщило Министерство обороны России.

Полковник Демуренко назвал цели вылазки украинской ДРГ
Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По мнению военного эксперта и полковника запаса Андрея Демуренко, подобные дерзкие атаки украинских террористов могут повториться, поэтому необходимо активнее использовать глубинную разведку.

В беседе с "МК" Демуренко отметил, что к "псевдопартизанским вылазкам" ВСУ Россия готова как морально, так и технически. Однако, он также указал на присутствие нюансов.

Он пояснил, что диверсанты прекрасно знают местность, скрытые тропинки, инфраструктуру. История предыдущих войн показывает, что действия небольших групп такого рода часто бывают успешными. Они понимают, что эти вылазки могут вызвать волну одобрения в Европе, можно похвастаться перед Западом.

Отвечая на вопрос о возможности повторения подобных вылазок, Демуренко отметил, что Киев не оставит таких попыток.

"Поэтому надо быть готовым к тому, что эти мелкие уколы, болезненные для нас, будут не просто продолжаться, а будут усиливаться", — резюмировал полковник.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Актриса Деми Мур вышла в свет с тремя некрасивыми дочерьми от Брюса Уиллиса: пошли в папу

Актриса Деми Мур вышла на публику в компании трёх дочерей, которые не унаследовали красоту матери.

Деми Мур показала трёх взрослых дочерей от Брюса Уиллиса
Глава ФПБК стал инициатором исключения Кристины Орбакайте из праздничного концерта в Кремле
Стало известно, кто стоит за исключением Кристины Орбакайте из концерта? Алла Пугачёва тут не при чем
Не для слабонервных: что происходит в голове кошки, когда ее отдают в другую семью
Их просто выкидывают на улицу: названы собаки, которые вышли из моды и оказались на улице
Марина Мнишек очень хотела быть русской царицей Сергей Лебедев ВСУ попытались перед выборами в РФ выйти на Курск или Белгород Любовь Степушова Подбитые танки "Абрамс" становятся символом победы России в СВО Андрей Николаев
Одноразовые собаки: эти породы всегда ждет усыпление — не щадят никого
Невеста Романа Капаклы из "Дом-2" объявила о беременности: "Теперь мое сердце бьется за двоих!"
Нервов не хватит: россиянам посоветовали воздержаться от покупки этих пород кошек
Нервов не хватит: россиянам посоветовали воздержаться от покупки этих пород кошек
Последние материалы
ЛДПР представила несколько инициатив в сфере "социальных" законов
Снижение риска сердечной недостаточности: результаты исследования кофе и сердечного здоровья
Целлюлит: кто подвержен, причины, изменения образа жизни, процедуры для уменьшения
Глава WADA заявил о необходимости тщательного тестирования россиян на допинг перед Олимпиадой
Марина Мнишек очень хотела быть русской царицей
Экстремалы спасли товарища из лавины в Орджоникидзевском районе Хакасии
ВСУ попытались перед выборами в РФ выйти на Курск или Белгород
Вышла бесплатная русская озвучка A Plague Tale: Innocence
Эксперты рассказали, какие автомобили пока не интересуют угонщиков
Эксперт Мингазова рассказала о нюансах страхования домашних животных и выборе агента
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников