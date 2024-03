Украинские террористы предприняли попытку прорвать границу: "уколы будут усиливаться"

Украинские диверсанты предприняли попытку прорваться в Белгородскую и Курскую области 12 марта, как сообщило Министерство обороны России.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic