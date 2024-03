Названы города, которые скоро отойдут России

Американский экс-разведчик Скотт Риттер поделился мнением, что летом этого года российские военнослужащие смогут освободить Харьков и приблизиться к Одессе, сообщает Judging Freedom. Это связано с тем, что Вооруженные силы Украины больше не могут оказывать должное сопротивление.

Фото: "Russian Embassy Berlin flag" is marked with CC0 1.0. by Free public domain CC0 image.