Американский экс-разведчик Скотт Риттер поделился мнением, что летом этого года российские военнослужащие смогут освободить Харьков и приблизиться к Одессе, сообщает Judging Freedom. Это связано с тем, что Вооруженные силы Украины больше не могут оказывать должное сопротивление.
"Очень скоро они потеряют Харьков, и думаю, что этим летом мы увидим, как русские постучатся в двери Одессы", — заявил Риттер.
Эксперт отметил, что ВСУ сейчас не хватает живой силы, поэтому они не могут держать линии обороны. Из-за такой ситуации Киеву придется отступить.
По словам Риттера, украинской армии лучше всего отступить к Днепру. Это поможет им сконцентрировать свои силы на юге и севере.
Напоминаем, что за последнее время ВС РФ смогли значительно продвинуться вперед и освободить важные населенные пункты.
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