Названы города, которые скоро отойдут России

Риттер: уже этим летом Россия освободит Харьков и постучится в двери Одессы

Американский экс-разведчик Скотт Риттер поделился мнением, что летом этого года российские военнослужащие смогут освободить Харьков и приблизиться к Одессе, сообщает Judging Freedom. Это связано с тем, что Вооруженные силы Украины больше не могут оказывать должное сопротивление.

Фото: "Russian Embassy Berlin flag" is marked with CC0 1.0. by Free public domain CC0 image.

"Очень скоро они потеряют Харьков, и думаю, что этим летом мы увидим, как русские постучатся в двери Одессы", — заявил Риттер.

Эксперт отметил, что ВСУ сейчас не хватает живой силы, поэтому они не могут держать линии обороны. Из-за такой ситуации Киеву придется отступить.

По словам Риттера, украинской армии лучше всего отступить к Днепру. Это поможет им сконцентрировать свои силы на юге и севере.

Напоминаем, что за последнее время ВС РФ смогли значительно продвинуться вперед и освободить важные населенные пункты.