Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон, как и прежде, не планирует отправку американских военных на Украину

Салливан: США не имеют планов направлять свои войска на Украину

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Соединенные Штаты не имеют намерений направлять свои войска на Украину.

Фото: dvidshub.net by Staff Sgt. Steven Colvin is licensed under Public domain

Это заявление было сделано в ответ на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о присутствии военнослужащих стран НАТО на Украине.

"Мы не планируем поступать таким образом", — подчеркнул он.

Россия продолжает проводить специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции 24 февраля 2022 года, после обращения властей ДНР и ЛНР с просьбой о помощи в противостоянии агрессии киевского режима.