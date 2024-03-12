Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон, как и прежде, не планирует отправку американских военных на Украину

На брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Соединенные Штаты не имеют намерений направлять свои войска на Украину.
Это заявление было сделано в ответ на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о присутствии военнослужащих стран НАТО на Украине.
"Мы не планируем поступать таким образом", — подчеркнул он.
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