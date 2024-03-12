Закрепившись на господствующих высотах после освобождения населённого пункта Невельское Вооружённые силы Российской Федерации серьёзно осложнили ситуацию для боевиков ВСУ

Кимаковский заявил об ухудшении положения солдат ВСУ в Красногоровке

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Позиции российских вооруженных сил в районе Невельского в Донецкой Народной Республике значительно улучшились, что привело к серьезному обострению положения украинского военного гарнизона в городе Красногоровка.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Об этом сообщил советник главы республики Дениса Пушилина - Игорь Кимаковский агентству РИА Новости.

Согласно заявлению Министерства обороны Российской Федерации во вторник, российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Невельское и укрепили свои позиции на донецком направлении.

Кимаковский подчеркнул, что улучшение позиций российских войск в районе Невельского значительно давит на гарнизон, размещенный противником в Красногоровке. ВС РФ предстоит сосредоточиться на усилении давления на этот объект.

Сейчас Красногоровка находится под постоянным огнем артиллерии армии России, при этом подавляются не только позиции противника, но и его командные пункты