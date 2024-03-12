Позиции российских вооруженных сил в районе Невельского в Донецкой Народной Республике значительно улучшились, что привело к серьезному обострению положения украинского военного гарнизона в городе Красногоровка.
Об этом сообщил советник главы республики Дениса Пушилина - Игорь Кимаковский агентству РИА Новости.
Согласно заявлению Министерства обороны Российской Федерации во вторник, российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Невельское и укрепили свои позиции на донецком направлении.
Кимаковский подчеркнул, что улучшение позиций российских войск в районе Невельского значительно давит на гарнизон, размещенный противником в Красногоровке. ВС РФ предстоит сосредоточиться на усилении давления на этот объект.
Сейчас Красногоровка находится под постоянным огнем артиллерии армии России, при этом подавляются не только позиции противника, но и его командные пункты
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