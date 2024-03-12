Вооруженные силы Украины в 2024 году выберут главной целью для контрудара Крымский полуостров

Военэксперт Дандыкин назвал регион России, по которому ВСУ планируют нанести удар

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что вооруженные силы Украины в 2024 году выберут Крым в качестве главной цели для контрудара.

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В беседе с NEWS.ru он отметил, что вероятно будут использованы атаки с применением над- и подводных дронов, а также ракет Taurus и Storm Shadow.

Британия предложила Германии передать Украине ракеты Taurus и увеличить поставки Storm Shadow. Эксперт отметил, что танки Abrams уже задействованы в боевых действиях.

"Все, что берегли, все бросили в бой. Так называемый контрнаступ превратился в имитацию контрудара. Единственное направление возможного контрудара или его имитации — это Крым", — отметил он.

Ситуация в вооруженных силах Украины, по мнению Дандыкина, крайне непростая, и им необходимы какие-либо действия для поддержания видимости успеха. Он указал, что глава ГУР Кирилл Буданов* и другие высокопоставленные лица постоянно говорят о стратегии контрудара.

* Внесен в реестр террористов и экстремистов.