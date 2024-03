Вооруженные силы Украины в 2024 году выберут главной целью для контрудара Крымский полуостров

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что вооруженные силы Украины в 2024 году выберут Крым в качестве главной цели для контрудара.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license