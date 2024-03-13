Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Художник по костюмам Балабанова показала пробы Максима Матвеева на роль Мастера
Чайный пакетик поможет убрать жёлтый налёт на унитазе
США подозревают в срыве сделки по продаже подводных лодок Австралии
Le Monde: В Индии принят закон о гражданстве, стигматизирующий мусульман
Путин: Донбасс — это промышленно развитый регион со времен СССР
Преимущества чистого чая: листовой или гранулированный - безопасный выбор
Натали Портман сравнили с Фениксом из-за внешнего преображения после развода
Растяжка для увеличения подвижности грудной клетки
Леру Кудрявцеву возмутило издевательство над пожилой женщиной в Перми: волосы на голове дыбом
"Мы к американцам привыкли": украинский военнопленный Юрий Водян рассказал о командире из ЦРУ

Пленный украинский солдат рассказал, что 9-ой бригадой ВСУ командовал офицер ЦРУ

1:00
Силовые структуры » Военные новости

Пленный украинских вооруженных сил Юрий Водян сообщил агентству РИА Новости о том, что отрядом наемников в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ руководил сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Пленный украинский солдат рассказал, что 9-ой бригадой ВСУ командовал офицер ЦРУ
Фото: dvidshub.net by Staff Sgt. Steven Colvin is licensed under Public domain

По его словам, когда они зашли в столовую, заметили там незнакомого человека.

"Мы к американцам более или менее привыкли уже, на лицо знали их — а это какой-то новый человек был. Мы поинтересовались, нам сказали, что это цээрушник, он был их бывший командир, и он приехал повидаться с ними", — сказал он.

Пленный рассказал, что представитель ЦРУ получил ранение, а после приехал повидаться с отрядом перед отъездом из зоны боевых действий.

Водян попал в плен в конце января при попытке штурма села Первомайское в ДНР.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, что во время попыток Киева атаковать приграничные регионы России участвовали иностранные наемники.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Невеста Романа Капаклы из "Дома-2" объявила о беременности: "Теперь моё сердце бьётся за двоих!"

Татьяна Мусульбес, невеста участника "Дома-2" Романа Капаклы, волнующе объявила в своих соцсетях о своей беременности.

Невеста Романа Капаклы из "Дома-2" ждёт ребёнка: "Мечтала об этом столько времени"
Россияне смогут въезжать в Европу без биометрического паспорта
ЕС открывает двери: россияне могут въезжать без биометрического паспорта
Власти Болгарии требует от "ЛУКОЙЛа" вернуть скидку на нефть Urals для помощи детям
Сводка СВО: враг атакует границу России, дорога на Часов Яр открыта
Украина очень хочет втянуть Грузию в военный конфликт с Россией Дмитрий Плотников В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин Марина Мнишек очень хотела быть русской царицей Сергей Лебедев
Поспешишь — людей насмешишь: названы породы собак, которые ни при каких обстоятельствах нельзя заводит новичкам
Валерия хотела выгнать Иосифа Пригожина из дома. Что стало причиной?
Можно остаться дома и отдохнуть: названы породы собак, которых совсем не нужно выгуливать
Можно остаться дома и отдохнуть: названы породы собак, которых совсем не нужно выгуливать
Последние материалы
Путин: Донбасс — это промышленно развитый регион со времен СССР
Преимущества чистого чая: листовой или гранулированный - безопасный выбор
Натали Портман сравнили с Фениксом из-за внешнего преображения после развода
Растяжка для увеличения подвижности грудной клетки
Леру Кудрявцеву возмутило издевательство над пожилой женщиной в Перми: волосы на голове дыбом
Певец Дима Билан опроверг слухи о скором отцовстве
Эксперт предупредил о рисках при покупке подержанного автомобиля у дилера
Принцесса Кейт Миддлтон находится в упадническом настроении из-за скандала
Путин: Россия потратит до 14 трлн рублей на подъем демографии в ближайшие шесть лет
В России появилась программа накопительного страхования "Копи с кешбэком"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников