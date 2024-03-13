Пленный украинских вооруженных сил Юрий Водян сообщил агентству РИА Новости о том, что отрядом наемников в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ руководил сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ).
По его словам, когда они зашли в столовую, заметили там незнакомого человека.
"Мы к американцам более или менее привыкли уже, на лицо знали их — а это какой-то новый человек был. Мы поинтересовались, нам сказали, что это цээрушник, он был их бывший командир, и он приехал повидаться с ними", — сказал он.
Пленный рассказал, что представитель ЦРУ получил ранение, а после приехал повидаться с отрядом перед отъездом из зоны боевых действий.
Водян попал в плен в конце января при попытке штурма села Первомайское в ДНР.
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