"Мы к американцам привыкли": украинский военнопленный Юрий Водян рассказал о командире из ЦРУ

Пленный украинский солдат рассказал, что 9-ой бригадой ВСУ командовал офицер ЦРУ

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Пленный украинских вооруженных сил Юрий Водян сообщил агентству РИА Новости о том, что отрядом наемников в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ руководил сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Фото: dvidshub.net by Staff Sgt. Steven Colvin is licensed under Public domain

По его словам, когда они зашли в столовую, заметили там незнакомого человека.

"Мы к американцам более или менее привыкли уже, на лицо знали их — а это какой-то новый человек был. Мы поинтересовались, нам сказали, что это цээрушник, он был их бывший командир, и он приехал повидаться с ними", — сказал он.

Пленный рассказал, что представитель ЦРУ получил ранение, а после приехал повидаться с отрядом перед отъездом из зоны боевых действий.

Водян попал в плен в конце января при попытке штурма села Первомайское в ДНР.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, что во время попыток Киева атаковать приграничные регионы России участвовали иностранные наемники.